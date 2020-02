Justin Bieber bracht afgelopen vrijdag zijn nieuwe en vijfde album Changes uit. NU.nl maakt een overzicht van recensies uit binnen- en buitenland.

The Guardian - 3 sterren

"Als je naar Changes luistert, ga je jezelf afvragen of Justin Bieber echt terug wil naar zijn oude hoogtijdagen. Van de songwriters en producenten die van zijn vorige album Purpose een meervoudig platinum monster maakten, valt geen spoor te bekennen. (....) Het klinkt allemaal redelijk ingetogen en bescheiden. Dat is verbazingwekkend binnen de lijnen van de hedendaagse popmuziek."

NRC - 3 sterren

"Verdwenen zijn de kekke frivoliteiten van eerdere albums; net als Biebers stem, zijn de klanken nu dieper en eerder geruststellend dan zinderend. (...) De melodieën zijn mooi onderkoeld, Bieber onthoudt zich van de grote gebaren. Een nummer als E.T.A. klinkt prozaïsch door de merkwaardige afkorting ('estimated time of arrival'). Een mooie bijdrage komt van rapper Lil Dicky die de lettergrepen laat kronkelen in Running Over."

Het Parool - geeft geen sterren

"In zekere zin mikt het album veel minder op het snelle succes dan zijn voorganger Purpose. (...) Changes laveert tussen semiakoestische ballades en sobere electropop. Bieber zingt bij vlagen erg knap. Jammer dat die stem soms halverwege liedjes wordt vervormd door de autotune. "

Variety - geeft geen sterren

"Aan het einde van de 51 minuten (verrassend kort voor zeventien nummers), heeft Bieber het volgende punt gemaakt: hij is hopeloos verliefd. Goed voor hem en zijn bruid. Changes is een album voor geliefden, voor Valentijnsdag en al hun kaarslichtavondjes."

Het Nieuwsblad - 1 ster

"Er staat niet één lied op waarvan wij verwachten dat het de eerste plaats in de hitlijsten haalt. (...) Dat de twintiger een geweldige stem heeft, waarmee hij zowel hoog als laag kan uithalen, valt geen moment op. Bieber klinkt bijwijlen zelfs monotoon, of ronduit saai. Muzikaal is het helaas ook weinig soeps. De songs kabbelen verder, op weinig opzwepende beats waarvan je het eerder op je heupen krijgt dan dat ze ervan aan het bewegen gaan."

