Dirigent, componist en pianist Reinbert de Leeuw is op 81-jarige leeftijd overleden. Het door hem in 1974 opgerichte Schönberg Ensemble, dat tegenwoordig Asko|Schönberg heet, roemt hem als een "mede-vormgever van de Nederlandse muziekgeschiedenis".

"Hij heeft een ongelooflijk rijk leven met ons gehad", zegt artistiek leider Fedor Teunisse van het ensemble, in reactie op berichtgeving van ANP. "Hij is niet alleen onze dirigent geweest, maar ook een bevlogen inspirator. Hij was een dirigent en musicus die zich ongelooflijk heeft verdiept."

De Leeuw ontving eind 2018 nog de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2018, uit handen van koningin Máxima. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling met een grote staat van dienst op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap.

De componist werd door het Cultuurfonds omschreven als een baanbreker en voorvechter voor eigentijdse muziek: "Als we de muziekgeschiedenis zien als een rivier, dan heeft u er stenen in verlegd, waardoor het water anders is gaan stromen", zei de directeur destijds.

Ook ontving De Leeuw in 2018 de zilveren medaille van zijn geboortestad Amsterdam. Die kreeg hij van burgemeester Femke Halsema tijdens een concert ter ere van zijn tachtigste verjaardag. Eerder werd de componist Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en kreeg hij de Edison Oeuvreprijs.