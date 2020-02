Het nummer Afscheid van Volumia! was vorig jaar het meest gedraaide liefdesliedje op de Nederlandse radio. Dat blijkt uit cijfers van Buma.

Zanger Xander de Buisonjé (46) schreef het nummer Afscheid in 1998 en had hiermee een hit die nummer vier in de Nederlandse Top 40 bereikte.

Volumia! staat met Hou Me Vast ook op nummer twee in de top tien van meest gedraaide liefdesnummers van eigen bodem. Het nummer Alles Is Liefde van Bløf eindigde op nummer drie.



In 2011 coverde Glennis Grace het nummer Afscheid in het tv-programma Beste Zangers.