Dakota Johnson heeft haar debuut als regisseuse gemaakt. De actrice is verantwoordelijk voor een nieuwe versie van de videoclip bij het nummer Cry Cry Cry van Coldplay, de band van haar vriend Chris Martin. Het nummer is afkomstig van hun laatste album Everyday Life.

Johnson (30) werkte voor de clip samen met regisseur Cory Bailey, meldt Variety. De choreografie van Cry Cry Cry was in handen van Celia Rowlson-Hall, ook bekend van de populaire serie Girls.

De opnames voor Cry Cry Cry vonden plaats in de laatste ballroom die Londen nog telt, de Rivoli Ballroom uit de jaren vijftig.

Johnson is tot nu toe voornamelijk bekend van haar rollen in films als Peanut Butter Falcon (2019) en haar rol in de erotische filmreeks Fifty Shades of Grey.

Johnson heeft sinds 2017 een relatie met de 42-jarige Coldplay-zanger Martin.