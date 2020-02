Billie Eilish bracht in de nacht van donderdag op vrijdag het themalied voor de aankomende James Bond-film No Time to Die uit. Recensenten in binnen- en buitenland zijn lovend over het ingetogen lied dat het traditionele geluid van de Bond-soundtrack in ere houdt.

Het Parool - geeft geen sterren

"Het is de meest ingetogen Bond-song aller tijden, maar Billie Eilish' No Time to Die heeft wel degelijk de klassieke 007-sfeer. Broer Finneas is ook hier de voornaamste producer. De van het debuutalbum van zijn zus bekende sound voorziet hij heel subtiel van flarden orkestmuziek, telkens een beetje meer. Waarbij Eilish er ook telkens een schepje bovenop doet. Tot volle ontlading komt No Time to Die niet, maar Eilish kan veel meer dan fluisteren."

Lees hier de volledige recensie

de Volkskrant - geeft geen sterren

"Ze hebben niet bepaald het uiterste uit zichzelf moeten halen, hoor je eigenlijk al bij de eerste omfloerste pianotonen van het nieuwe James Bond-lied No Time to Die. Billie Eilish en haar broer Finneas konden hun vertrouwde liedschrijfkracht inzetten voor de jubileumeditie van de Bond-franchise. En als Eilish haar stem, met dat inmiddels uit duizenden herkenbare vibrato, de hoogte in laat schieten in het van spanning zinderende refrein, weet je dat Bond en Billie elkaar op het lijf geschreven zijn."

Lees hier de volledige recensie

The Guardian - vier sterren

"Op No Time to Die gaat Eilish voor een respectvolle benadering. Je zou kunnen denken dat ze dit doet in een poging om een nog breder publiek aan te spreken. Je kunt je afvragen of dat nodig is, gezien haar debuutalbum ook lof ontving uit hoeken die normaal niet warmlopen voor muziek waarvan een groot aandeel van de fans uit tienermeiden bestaat. Het electro-geluid van haar plaat is hier verdwenen, vervangen door een smaakvolle orkestratie met verwijzingen naar eerdere Bond-nummers."

Lees hier de volledige recensie

Independent - vier sterren

"Het lied is bevredigend simpel in vergelijking met het overijverige Writing's On The Wall van Sam Smith, waarbij elk Bond-cliché uit de kast werd getrokken. No Time to Die is niet zo goed als Skyfall (al vinden sommigen dat de onbegrijpelijke songtekst afdoet aan de kwaliteit van het lied van Adele) hoewel er zeker overeenkomsten zijn, zoals de overgang van spannende pianotonen in een huiverige orkestratie."

Lees hier de volledige recensie