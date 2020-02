Rihanna en Pharrell Williams werken samen aan een nieuwe plaat. De zangeres plaatst vrijdag een foto op haar Instagram Stories waaruit blijkt dat ze een nummer met The Neptunes opneemt.

"De gang is terug in de studio", schrijft de artieste bij de foto met muziekapparatuur. Robyn Rihanna Fenty, zoals de zangeres echt heet, hint al een tijdje op een nieuw album.

Wanneer de plaat wordt uitgebracht en of de samenwerking met The Neptunes erop zal verschijnen, is nog niet bekend. Wel liet de Barbadiaanse zangeres vorig jaar aan Vogue weten dat er invloeden van reggae op haar album te horen zullen zijn.

Williams maakt deel uit van het hiphoptrio N.E.R.D. en het producentenduo The Neptunes, beide met Chad Hugo. In 2017 werkten N.E.R.D. en Rihanna aan het nummer Lemon. De nieuwe samenwerking komt op de naam van The Neptunes te staan.