Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Billie Eilish - No Time To Die

Billie Eilish is de jongste artieste ooit die de soundtrack voor een James Bond-film heeft ingezongen. De achttienjarige zangeres schreef het lied No Time To Die, zoals de film die in april verschijnt ook heet, samen met haar broer Finneas. Eilish mengt traditionele elementen van eerdere Bond-liedjes met haar eigen stijl. De nieuwe single is haar eerste nieuwe werk sinds de eind vorig jaar verschenen single everything i wanted. De jonge Amerikaanse is de opvolger van Sam Smith, die het themalied en de soundtrack voor de Bond-film Spectre (2015) maakte.

Beluister het nummer hier

243 Video Billie Eilish - No Time To Die

Justin Bieber - Forever (feat. Post Malone & Clever)

Justin Bieber brengt zijn nieuwe album Changes uit op Valentijnsdag. Het is de eerste plaat van de Canadese popster sinds Purpose uit 2015. De zanger maakte begin dit jaar zijn comeback met de single Yummy en bracht sindsdien de liedjes Intentions en Get Me uit. Tevens is hij momenteel te zien in de documentaire Seasons, die in delen via YouTube wordt uitgebracht. Op het nieuwe album werkt Bieber ook samen met Post Malone, op het lied Forever.

Beluister het nummer hier

Sam Smith - To Die For

Sam Smith heeft tot Valentijnsdag gewacht met het uitbrengen van zijn nieuwe single To Die For. Het is echter geen opwekkend liefdesliedje. De artiest zingt dat hij iemand wil vinden om voor sterven, terwijl iedereen in zijn omgeving gelukkig in de liefde lijkt te zijn. De Britse artiest kondigde eerder deze week aan op 1 mei een album met dezelfde titel uit te brengen.

Beluister het nummer hier

Miss Montreal - Hier

Miss Montreal gooit het over een andere boeg en brengt eind februari haar nieuwe Nederlandstalige album uit. Vorig jaar verscheen al de single Een Stap Terug en nu verschijnt de opvolger Hier, waar het hele album overigens naar is vernoemd. De band rond zangeres Sanne Hans heeft zes albums gemaakt en scoorde hits met liedjes als Just a Flirt, Wish I Could en Say Heaven Say Hell. Miss Montreal had eerder succes in het Nederlands met Hoe, een duet met Nielson.

Beluister het nummer hier

Tame Impala - Breathe Deeper

Justin Bieber is niet de enige artiest die voor het eerst sinds 2015 een nieuw album uitbrengt: Tame Impala deelt de nieuwe plaat The Slow Rush, de opvolger van Currents. Vorig jaar verschenen al drie singles van de plaat. De act van multi-instrumentalist Kevin Parker is in het voorjaar in thuisland Australië en de Verenigde Staten live te zien.

Beluister het nummer hier