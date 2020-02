Billie Eilish heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de titelsong van de nieuwe James Bond-film, No Time To Die, online geplaatst. Met haar achttien jaar is ze de jongste artiest ooit die de titelsong van een Bond-film verzorgt.

Onder anderen Paul McCartney, Adele en Sam Smith gingen de Amerikaanse zangeres voor. Die laatste twee wonnen beiden een Oscar voor hun muzikale bijdrage aan de filmserie.

Eilish treedt tijdens de Brit Awards op 18 februari live op met het nummer. De verwachting was dat de zangeres het nummer eerder deze maand bij de Oscars al zou zingen, maar in plaats daarvan zong ze het nummer Yesterday van The Beatles als eerbetoon aan alle mensen uit de filmindustrie die in 2019 overleden.

De zangeres won onlangs bij de Grammy's vijf prijzen met haar debuutalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Eilish schrijft haar muziek vooral samen met haar broer Finneas, die haar debuutplaat produceerde en ook meeschreef aan No Time To Die.

No Time To Die gaat in april in première. Het is de laatste James Bond-film met Daniel Craig in de rol van de Britse spion.