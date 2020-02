Het derde album van Sam Smith wordt uitgebracht op 1 mei, maakte de Britse zanger donderdag bekend. Het nieuwe album van de artiest zal de titel To Die For krijgen.

De zanger vertelt nog nooit zo trots is geweest. "Door dit te schrijven, heb ik mezelf de laatste twee jaar echt bevrijd. Ik hoop dat je je kunt relateren aan mijn verhalen en dat je erop kunt dansen. Het is allemaal voor jullie."

De Britse zanger liet afgelopen maart weten zichzelf niet als mannelijk of vrouwelijk, maar als non-binair oftewel genderqueer te zien.

Non-binaire mensen die zichzelf als genderqueer identificeren kunnen zich man en vrouw voelen, geen man of vrouw voelen, zich iets geheel anders voelen, of zich in een combinatie hiervan herkennen.

Smith brak in 2012 door met Latch en bracht twee succesvolle albums uit: In the lonely hour (2014) en The thrill of it all (2017). Recentelijk scoorde de Brit hits met How do you sleep? en Dancing with a stranger.