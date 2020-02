Stormzy, die eind maart meerdere optredens zou geven in onder meer China en Zuid-Korea, heeft het Aziatische deel van zijn tour uitgesteld. De rapper, die op 22 februari een uitverkochte show geeft in het Amsterdamse AFAS Live, heeft dit besluit genomen wegens de reis- en gezondheidsadviezen die gelden wegens het virus 2019-nCoV.

De artiest laat donderdag op Twitter weten dat hij veel zin had om naar Azië te reizen. "Maar wegens de heersende gezondheids- en reiszorgen die er nu zijn wegens het coronavirus, moet ik dit gedeelte van de tour helaas afzeggen."

Zijn concerten in China, Singapore, Japan, China en Zuid-Korea zal Stormzy op een later moment geven. Data hiervoor zijn nog niet bekend.

Op 22 februari komt de 26-jarige Britse rapper naar Amsterdam in het kader van zijn H.I.T.H World Tour. In totaal had Stormzy 55 shows gepland over de hele wereld.

De artiest bracht onlangs zijn nieuwste album Heavy Is The Head uit, waarop hij samenwerkt met onder anderen Ed Sheeran, Aitch en Burna Boy.