De Britse band The 1975 heeft toegezegd niet langer op festivals te spelen waar de man-vrouwverhouding onder artiesten niet gelijk is. De al geplande optredens gaan door, maar nieuwe toezeggingen worden alleen gedaan als er een eerlijke verdeling is.

Voorman Matt Healy reageert daarmee op een oproep van een journalist van The Guardian die erop wees dat het populaire Britse festival Reading and Leeds een ongelijke verdeling heeft: van de 91 artiesten die op het driedaagse festival zullen optreden, zijn er twintig vrouw.

De journalist van The Guardian deed een oproep aan artiesten om alleen nog op te treden op festivals waar de verdeling eerlijk is. Healy zei op Twitter dat zijn bericht kon worden gezien als een belofte. "Bij dezen zet ik mijn handtekening onder het contract."

"We hebben al wat festivals toegezegd die wellicht niet aan deze verdeling voldoen - en die gaan we niet afzeggen omdat ik fans niet wil teleurstellen - maar vanaf nu gaan we niet meer akkoord, want ik denk dat dit de manier is waarop mannelijke artiesten kunnen laten zien dat ze echt bondgenoten zijn", aldus Healy.