Gelegenheidsformatie Ladies of Soul gaat in november weer optreden. De zangeressen Edsilia Rombley, Berget Lewis en Glennis Grace en saxofoniste Candy Dulfer geven op 20 november een concert in de Ziggo Dome, wordt woensdag op hun Instagram-pagina gemeld.

De kaartverkoop is inmiddels gestart. Er zijn nog geen namen van gastartiesten bekendgemaakt.

In februari 2019 gaven Ladies of Soul twee concerten in de Ziggo Dome. Rapper Ronnie Flex was toen een van de gastartiesten.

Het eerste concert van Ladies of Soul vond plaats op Valentijnsdag in 2014. Trijntje Oosterhuis verliet de formatie in 2017 om zich te focussen op haar solocarrière.