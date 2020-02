Rockband Krezip viert het twintigjarige jubileum van zijn debuutalbum Nothing Less 'thuis' in poppodium 013 in Tilburg. Vrijdag 15 mei brengen ze hier het allereerste album integraal ten gehore, laat de band woensdagavond weten in de uitzending van RTL Boulevard.

Vorig jaar maakte Krezip na een pauze van tien jaar een comeback met een aantal reünieconcerten. Zo waren de bandleden bij de vijftigste editie van Pinkpop, speelden ze voor het eerst in theater Carré in Amsterdam en verkochten ze drie concerten in Ziggo Dome uit.

Daar waren niet alleen fans van het eerste uur op afgekomen, vertelt leadzangeres Jacqueline Govaert. "Jonge kinderen zingen I Would Stay mee. Die waren er toen nog helemaal niet."

Nu het debuutalbum twintig jaar bestaat, hebben de muzikanten besloten om fans de mogelijkheid te bieden het volledige eerste album live te beluisteren. Op Nothing Less, dat tien weken lang de eerste plaats in de Album Top 100 bezette, stond onder meer I Would Stay.



De band treedt dit jaar ook op enkele festivals op. Krezip begint met Paaspop, maar ook Concert at Sea en Zwarte Cross staan op de planning.

Krezip werd eind jaren negentig opgericht en scoorde hits als I Would Stay en Sweet Goodbyes. Het laatste optreden van de band voor de terugkeer vond in 2009 plaats in de Heineken Music Hall (nu AFAS Live).