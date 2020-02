Neil Tennant zingt niet over onderwerpen die te maken hebben met ouder worden. De 65-jarige zanger van het electropopduo Pet Shop Boys kiest daarvoor omdat het hem niet lukt om lager te zingen, vertelt hij dinsdag in gesprek met de Volkskrant.

"Een plaat over ouder worden en hoe daarmee om te gaan, zal ik daardoor niet zo snel kunnen maken", aldus Tennant over het behoud van zijn hoge stem. "Leonard Cohen kon dat, Bob Dylan is steeds lager gaan zingen. Mij lukt dat niet. Dus blijf ik maar zingen alsof we nog wekelijks in een nachtclub dansen."

Hoewel de Pet Shop Boys in Londen ver bij elkaar vandaan wonen, delen ze een appartement in Berlijn. Het muzikale duo, dat in 1984 voor het eerst een hit scoorde met West End Girls, vindt dat een pied-à-terre in de stad zowel muzikale als persoonlijke voordelen heeft.

"In Londen houden we ons aan het 9-tot-5-werkschema, maar in Berlijn nemen we na een avondje theater ook nog weleens wat op", licht Tennant toe. "Het leukste aan Berlijn is om op zondagmiddag naar de hipste technoclub van Europa te gaan: Berghain", vult Tennants muzikale partner Chris Lowe (60) aan.

De Pet Shop Boys brachten in januari het nieuwe album Hotspot uit. Op de plaat staat de samenwerking Dreamland met Years & Years.