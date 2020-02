Sean Paul geeft op 23 augustus een optreden tijdens het Reggae Lake Festival in het Amsterdamse Gaasperpark, meldt de organisatie dinsdag via Instagram.

De 57-jarige artiest is al jarenlang zeer succesvol als rapper, zanger en muziekproducent. De Jamaicaan is acht keer genomineerd voor een Grammy. In 2004 won hij met zijn tweede studioalbum Dutty Rock een Grammy voor het beste reggaealbum.

Het Reggae Lake Festival beleefde de eerste editie in 2016. Toen waren Alpha Blondy en Anthony B de opvallendste namen in de line-up.

Het festival vindt dit jaar plaats op 22 en 23 augustus.