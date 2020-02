Danny de Munk, die deze week zijn nieuwe single Bij elke slok uitbrengt, raakte emotioneel van slag toen hij het levensliedje moest inzingen. De 49-jarige zanger vertelt in gesprek met Het Parool dat het liedje iets in hem raakte, wat hij "eerder had weggemoffeld".

"Ik sta het in te zingen en in ene denk ik: wat gebeurt hier nou? Ik moest huilen, ik was zeker tien minuten van slag", vertelt De Munk.

Hij werd zo emotioneel omdat het nummer iets raakte "waar hij zo lang naar op zoek is geweest en heeft weggemoffeld". De Munk: "En het mooie is: als je het hoort, denk je dat je het liedje al kent."

Na lange tijd brengt De Munk, die bekend werd door zijn hoofdrol in de film Ciske de Rat, weer een levenslied uit. Het nummer is geschreven door Emile Hartkamp, die ook liedjes maakte voor onder anderen Frans Bauer en André Hazes.

'Iedereen wilde geld verdienen aan Danny'

In het gesprek vertelt de zanger en acteur dat hij het jammer vindt dat hij als kind niet is begeleid door een derde partij en te veel door zijn moeder is beschermd. Hierdoor is zijn carrière niet de kant op gegaan die hij wilde, legt De Munk uit.

Als voorbeeld noemt hij dat Hazes bij zijn Melvinproducties De Munk een contract aanbood. "Mijn moeder heeft mij beschermd en nee gezegd", vertelt de zanger.

"Mijn ouders hadden een bepaalde visie, ik had een bepaalde visie. Achteraf denk ik: hadden we maar een album met duetten gemaakt. Dat is jammer. Maar ik begrijp mijn moeder, iedereen wilde geld verdienen aan Danny."