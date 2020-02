Floor Jansen, Liam Payne, Chef'Special en Joost zijn toegevoegd aan de line-up van Pinkpop. Eerder werden onder meer Post Malone, Marshmello, Mabel, Rag'n'Bone Man en Crowded House al bevestigd voor zaterdag 20 juni.

Voor voormalig One Direction-zanger Payne is Pinkpop zijn eerste solo-optreden op Nederlandse bodem. De Britse zanger bracht eind vorig jaar zijn debuutalbum LP1 uit.

Jansen heeft net een solotour naar aanleiding van haar succes in het programma Beste Zangers achter de rug. Op 24 maart treedt ze nog op in AFAS Live in Amsterdam, waarna ze op wereldtournee gaat met haar band Nightwish. Midden in die tour keert ze dus even terug naar Nederland voor een optreden op Pinkpop.

Op de overige dagen zijn er optredens van onder meer Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Zara Larsson en Keane.

De 51e editie van het festival in Landgraaf vindt plaats van 19 tot en met 21 juni 2020.