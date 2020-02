Alanis Morissette geeft op maandag 24 februari 2020 een concert in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De 45-jarige zangeres doet de zaal aan voor een akoestische uitvoering van haar album Jagged Little Pill, dat dit jaar 25 jaar bestaat.

Jagged Little Pill betekende in 1995 de doorbraak van de Canadese zangeres, die er ook een Grammy mee won. Onder meer de hits Ironic, You Oughta Know en Hand In My Pocket zijn afkomstig het album waarvan 33 miljoen exemplaren verkocht werden.

Op 1 mei komt Morissettes album Such Pretty Forks In The Road uit. Dat is het eerste nieuwe album van de zangeres sinds 2012.

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 14 februari om 10.00 uur.