Paul Simon is maandag gestart als curator van een muziekfonds voor leerlingen van openbare scholen in New York. Via het fonds, dat na een bijdrage van 1 miljoen dollar (ongeveer 900.000 euro) van de muzikant diens naam draagt, profiteren veertig scholen van gastdocenten en mentoren.

De 78-jarige Simon zal als curator de gastdocenten selecteren. "Muziekfondsen als deze hebben de mogelijkheid om de levens van scholieren te veranderen en te verrijken", aldus de singer-songwriter op zijn website.

Het muziekfonds bestaat sinds september 2019 en heet sinds 10 februari het Paul Simon Music Fellows Program.

Van 1964 tot 1970 was Simon lid van het muziekduo Simon & Garfunkel. De zanger scoorde in die periode een grote hit met The Sound of Silence en had later succes met onder meer het album Graceland, waarmee hij in 1986 een Grammy won.