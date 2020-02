Willeke Alberti is maandagavond geëerd met een prijs voor haar hele oeuvre tijdens de uitreiking van de Pop Edisons. De muziekprijzen werden dit jaar voor de zestigste keer uitgereikt, in de Gashouder in Amsterdam. Duncan Laurence won met Arcade de prijs voor het beste liedje.

De jury roemde het "soepele, heldere en vooral herkenbare stemgeluid" van Alberti, die onlangs haar 75e verjaardag vierde. De liedjes van de zangeres, waaronder Spiegelbeeld en Morgen Ben Ik De Bruid, zijn volgens de jury deel geworden van het Nederlandse muzikale erfgoed.

De oeuvreprijs kwam voor Alberti als een verrassing: de organisatie had haar gevraagd aanwezig te zijn om een prijs uit te reiken, maar vertelde haar daar niet bij dat ze ook zelf voor voor een prijs in aanmerking kwam.

Duncan Laurence won zijn eerste Edison, met het nummer Arcade. De jury noemde het nummer "prachtig geproduceerd" en "het begin van nog veel meer moois".

De Edisons worden sinds 1960 uitgereikt en zijn daarmee de oudste muziekprijzen van Nederland. Ze worden uitgereikt voor de genres Pop, Klassiek en Jazz.

183 Compilatie: dit zijn de winnaars van de Edison Awards 2020

Alle winnaars Edison Pop 2020

Oeuvreprijs - Willeke Alberti

Pop - Maan, 2019 single releases

Rock - Kensington, Time



Hiphop - Josylvio, Gimma

Dance - Armin van Buuren, Balance

Alternative - S10, Snowsniper

Nieuwkomer - Snelle, Vierentwintig

Hollands - De Toppers, Toppers in Concert 2019

Nederlandstalig - Suzan & Freek, Gedeeld door ons

Videoclip - Bizzey ft. Kraantje Pappie, Jonna Fraser & Ramiks / Regisseur: Caio Silva, Pepe Favela & Bizzey, Drup

Song - Duncan Laurence, Arcade

Album - Ilse DeLange, Gravel & Dust