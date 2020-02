Janet Jackson komt met een nieuw album, getiteld Black Diamond. Ook gaat ze deze zomer op tournee, meldt de 53-jarige popster maandag via Instagram.

"Ik heb jullie wensen gehoord, en nu horen jullie het uit mijn mond: ik werk aan een nieuw album en ik ga deze zomer op een spiksplinternieuwe wereldtournee!", aldus Jackson.

Jackson koos voor de titel Black Diamond omdat ze zichzelf als een 'zwarte diamant' beschouwt. "Ik heb veel moeten doorstaan. Ik zie mezelf als een zwarte diamant in zijn puurste vorm. Ik ben een steen, ik heb ruwe kantjes maar ik blijf vooruitgaan."

Jackson's vorige album, Unbreakable, kwam uit in 2015. Vorig jaar werd de zangeres, die al bijna haar hele leven op het podium staat, geëerd met een plekje in de Rock & Roll Hall of Fame.