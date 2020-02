Billie Eilish zingt tijdens de Oscar-uitreiking een cover van The Beatles. De zangeres brengt het lied Yesterday ten gehore tijdens de herdenking van overleden sterren uit de filmwereld.

Vooraf was de verwachting dat Eilish voor de eerste keer de soundtrack van de James Bond-film No Time to Die zou laten horen.

De achttienjarige Eilish is de jongste artiest ooit die de titelsong van een Bond-film verzorgt. Op de rode loper omschrijft ze het maakproces als een "levensdoel". Ze schreef het nummer samen met haar broer Finneas O'Connell, die ook meewerkte aan When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, het succesvolle album dat Eilish in 2019 uitbracht.

In januari kwam het nieuws naar buiten dat de zangeres was gekozen om het titelnummer voor No Time to Die te maken. De 25e Bond-film verschijnt op 2 april 2020 in de Nederlandse bioscoop.