Rapper Tekashi 69 wordt, samen met zijn muzieklabel, aangeklaagd door de artiest Yung Gordon. Die zegt dat de rapper het intro bij het muzieknummer Stoopid zonder zijn toestemming heeft gebruikt, meldt TMZ zaterdag.

Volgens rechtbankdocumenten zegt Gordon dat hij het geluidsfragment heeft opgenomen in 2016. In 2018 zou de rapper het fragment zonder Gordons toestemming hebben gebruikt in het nummer.

Stoopid heeft sinds 2018 ruim 180 miljoen views op Tekashi 69's YouTube-kanaal en in de eerste seconden van het nummer is iemand te horen die zichzelf Yung Gordon noemt. Gordon wil een deel van de opbrengsten van het nummer ontvangen.

Tekashi 69 zit sinds 2018 vast wegens onder meer verboden wapenbezit en het deelnemen aan een criminele organisatie. De rapper werd daarvoor in december veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden.