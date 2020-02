Lowlands 2020 is binnen een dag helemaal uitverkocht. De organisatie van het muziekfestival heeft dat zaterdag bekendgemaakt via Instagram, vijf uur na de start van de kaartverkoop.

De organisatie achter Lowlands raadt mensen die hopen toch een kaartje te bemachtigen, af om in zee te gaan met zwarthandelaren. Ook over het kopen van festivalkaarten via Marktplaats en Ticketswap waarschuwt de organisatie dat er een risico bestaat valse kaarten aan te schaffen.

In 2019 verkocht het muziekfestival ook uit. Toen gebeurde dat op 1 maart, na de start van de kaartverkoop op 2 februari.

Onder anderen The Chemical Brothers, Liam Gallagher en Stormzy maken van 21 tot 23 augustus hun opwachting op het festivalterrein in Biddinghuizen. Acts van Nederlandse bodem zijn deze editie onder anderen The Opposites en Typhoon.