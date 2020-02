De liedteksten van Billie Armstrong zijn minder expliciet politiek geladen dan vroeger, zo zegt de Green Day-zanger in gesprek met The Guardian.

"Het is niet dat ik het negeer, maar ik haal geen inspiratie uit het huidige politieke klimaat", aldus Armstrong. "Het is zo deprimerend. Het is moeilijk om te dansen als je niet eens je bed uit kan komen."

Toch heeft Armstrong een uitgesproken mening over de huidige Amerikaanse regering. "Ik heb er veel gevoelens over. Ik vind Trump een stuk stront. Mitch McConnell is het pure kwaad. Alles wat ze willen, is zorgen voor de rijken. Ze geven niets om gewone mensen."

Green Day werd begin jaren negentig bekend met hun opstandige muziek. De punkband schrikt er niet voor terug om politieke statements te maken. Hun album American Idiot (2004) was een aanklacht tegen de regering van president George Bush jr. en de oorlog in Irak.

Op hun nieuwe album Father of All Motherfuckers, dat vrijdag verscheen, komt president Donald Trump echter niet voor. "Ik wilde een soort van uitvlucht voor mensen maken, ik wilde niet iets doen wat voor de hand ligt", zegt Armstrong daarover.