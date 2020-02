Nielson rekent met zijn nieuwe single Entree af met de enorme bewijsdrang waar hij jarenlang onder gebukt ging. De zanger zegt in gesprek met NU.nl te hopen dat hij generatiegenoten die tegen dezelfde problemen aanlopen kan helpen met het lied.

Niels Littooij, zoals Nielson echt heet, vertelt dat hij al sinds zijn jeugd bewijsdrang voelt en op zoek was naar bevestiging en erkenning. "Een tijd lang was dit best een goede drijfveer, maar de laatste jaren merkte ik dat het veel energie begon te kosten", aldus de zanger.

"Als je voor je gevoel pas slaagt als iedereen vindt dat je slaagt, dan slaag je eigenlijk nooit", aldus de zanger die vorig jaar met IJskoud een grote hit scoorde. "Los van het feit of iets een succes werd of niet, focuste ik me altijd op de dingen die ik nog niet had bereikt of de mensen die ik nog niet had overtuigd. Daardoor genoot ik niet genoeg van alle fantastische dingen die wel gebeurden."

Nielson zette naar eigen zeggen een nieuwe lijn in met het album Diamant dat eind 2018 is verschenen. "Dat album was voor mij eigenlijk een eerste stap in therapie."

'Entree is een strijdbaar anthem'

In het lied Entree bezingt Nielson het leren omgaan met de bewijsdrang en het vertrouwen in zijn eigen gevoel. Muzikaal gezien neigt het lied meer naar hiphop dan zijn voorgaande singles. "De mensen die mijn carrière volgen, weten dat hiphop een belangrijk onderdeel is van mijn muziek en ik vond dat een trapbeat prima paste bij dit strijdbare anthem."

"Ik dacht bij mezelf: fuck it, waarom zou ik niet zo'n trapplaat kunnen maken?" Dit wil echter niet zeggen dat de volgende single ook zo gaat klinken. "Misschien wordt dat wel weer een echte popplaat. Ik wil mezelf die vrijheid blijven geven."

De dertigjarige Nielson merkt dat hij met zijn minder eendimensionale liedjes en diepere teksten meer publiek van zijn eigen leeftijd trekt. "Ik merk dat Diamant meer aansloeg bij mijn generatie. Wellicht omdat we - zoals ik in mijn teksten - allemaal aan het zoeken zijn naar waar we staan in het leven."

Hij denkt dan ook dat veel mensen tegen vergelijkbare problemen met bewijsdrang aanlopen. "Ik ben gevormd door mijn bagage en mijn jeugd, maar ik denk wel dat het een overkoepelend thema is. Ik hoop dan ook dat het meer kan worden dan alleen een anthem voor mezelf en dat anderen er iets aan hebben."

'Ik zit in een luxepositie'

Dat Nielson nu een nieuwe single uitbrengt, wil nog niet zeggen dat er op korte termijn ook een album volgt. "Ik heb nog geen idee wanneer dat gaat komen. Wel heb ik er al genoeg materiaal voor."

De zanger zegt al tien tot vijftien nummers te hebben geschreven waar hij erg tevreden over is. "Ik zit in een luxepositie. Ik had zelf eigenlijk ook niet gedacht dat ik al zo snel iets zou uitbrengen, maar er is een luikje opengegaan."