Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

The Pussycat Dolls - React

The Pussycat Dolls kondigden eind vorig jaar hun comeback aan en traden op tijdens de finale van de Britse versie van X Factor. Daarin liet de groep met Nicole Scherzinger al een stukje horen van het nieuwe lied React. De single is de opvolger van de grote hits Don't Cha, Buttons en When I Grow Up die de girlband tussen 2004 en 2008 scoorde.

Beluister het nummer hier

Kris Kross Amsterdam, Tino Martin & Emma Heesters - Loop Niet Weg

Kris Kross Amsterdam scoort aan de lopende band hits met samenwerkingen met Nederlandse artiesten. Na de successen met Maan, Tabitha en Nielson, zijn nu Tino Martin en Emma Heesters aan de beurt. Samen namen ze het lied Loop Niet Weg op. Martin staat in mei in de Ziggo Dome in Amsterdam en heeft de mannen van Kris Kross Amsterdam en zijn duetpartner Heesters gelijk uitgenodigd voor een gastoptreden.

Beluister het nummer hier

Nielson - Entree

Nielson beleefde in 2019 een van de succesvolste periodes uit zijn carrière. De zanger bracht eind 2018 zijn album Diamant uit en de single IJskoud werd een van zijn grootste hits tot nu toe. De zanger is klaar voor een nieuw hoofdstuk met de single Entree, waarop hij meer naar r&b en hiphop leunt. Het lied staat voor Nielson voor het proces van leren vertrouwen op jezelf.

Beluister het nummer hier

Justin Bieber & Quavo - Intentions

Justin Bieber brengt over een week, op Valentijnsdag, zijn nieuwe album Changes uit. In de YouTube-documentaire Seasons biedt hij een kijkje achter de schermen bij het maken van de plaat. De Canadese popster bracht begin januari al de nieuwe single Yummy uit. Onlangs volgde Get Me, een duet met zangeres Kehlani. Nu brengt hij de samenwerking Intentions met Quavo uit.

Beluister het nummer hier

Anne-Marie - Birthday

Hoewel de Britse zangeres Anne-Marie haar 29e verjaardag eigenlijk pas op 7 april viert, organiseerde ze eerder deze week al een feestje in Londen ter ere van haar nieuwe single Birthday. Het is de eerste single van haar nog te verschijnen tweede album. De zangeres scoorde eerder hits met Ciao Adios, Rockabye (met Clean Bandit) en Friends (met Marshmello).

Beluister het nummer hier

Meek Mill & Justin Timberlake - Believe

Rapper Meek Mill, die eerder deze week op Twitter nog overhoop lag met zijn ex-vriendin Nicki Minaj, heeft een nieuwe single opgenomen met Justin Timberlake. De zanger neemt het refrein voor zijn rekening, terwijl de rapper de coupletten verzorgt. Het is de eerste keer dat de twee samenwerken.

Beluister het nummer hier