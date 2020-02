Niall Horan brengt op 13 maart zijn tweede album uit. De voormalige One Direction-zanger vertelt op Instagram dat de plaat de naam Heartbreak Weather draagt.

"Ik heb nieuws waarvan ik weet dat jullie het graag willen horen", begint de Ierse zanger de aankondiging. "Ik heb achttien maanden keihard gewerkt aan dit album en ben er helemaal klaar voor om het uit te brengen. Ik had de tijd van mijn leven tijdens het opnemen en ik hoop dat jullie dat kunnen horen."

De zanger maakte van 2010 tot en met 2016 deel uit van de succesvolle boyband One Direction. In 2017 verscheen zijn eerste soloalbum Flicker, waarmee hij hits als This Town en Slow Hands scoorde. Horan keerde eind vorig jaar terug met de single Nice To Meet Ya.

Tegelijkertijd met de albumaankondiging bracht hij het lied No Judgement uit.