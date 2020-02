Jack Poels, vooral bekend als zanger en gitarist van Rowwen Hèze, gaat vanaf mei op solotoer door Nederland. "Een luisterconcert vol ingetogen americanamuziek met kleine woorden over grote emoties", wordt vrijdag op zijn Facebook-pagina gemeld.

Onlangs werd bekend dat de 62-jarige Poels op 27 maart het soloalbum Blauwe Vear gaat uitbrengen. De optredens rondom die plaat beginnen op 2 mei in Paradiso in Amsterdam.

Later zijn onder meer TivoliVredenburg in Utrecht, de Lutherse Kerk in Groningen en Luxor Live in Arnhem aan de beurt. Poels sluit zijn tournee op 15 en 16 juli af in zijn Limburgse woonplaats America.

De zanger brengt vrijdag tevens zijn single In de achtertuin uit. Dat nummer zal, net als het onlangs uitgebrachte Elf oaver elf, op het album Blauwe Vear staan.

Poels ging nog nooit eerder solo, maar maakte wel eerder muziek buiten Rowwen Hèze om. Zo werkte hij met muzikant Leon Giesen aan het project Holland America Lijn, waarvan in 2004 een gelijknamig album verscheen. Het recentste album van Rowwen Hèze, Voorwaartsch, verscheen in 2019.