Roxeanne Hazes en Snelle vliegen op Bevrijdingsdag per helikopter door het land om op verschillende Bevrijdingsfestivals op te treden. Radiozender 3FM meldt dat ook Kris Kross Amsterdam en Lucas & Steve zijn benoemd tot Ambassadeurs van de Vrijheid.

Omdat de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog dit jaar 75 jaar geleden is, zijn dit jaar niet drie maar vier artiesten tot ambassadeurs benoemd.

In de aanloop naar de festivals delen de artiesten verhalen over oorlog en vrijheid. Hazes zal vertellen over haar Joodse oma die tijdens de oorlog veel familieleden heeft verloren. "Ik wilde alles over de oorlog weten, maar het maakte me tegelijkertijd ook verdrietig", vertelt de zangeres.

Hazes doet de festivals in Den Haag, Amsterdam, Groningen en Friesland aan, terwijl Snelle in Limburg, Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland te zien is. Lucas & Steve stoppen in Drenthe, Overijssel, Zuid-Holland en Zeeland en Kris Kross Amsterdam treedt op in Den Haag, Flevoland, Haarlem en bij het concert op de Amstel.

Hazes, Snelle, Kris Kross Amsterdam en Lucas & Steve volgen Maan, Kraantje Pappie en Sam Feldt op, die vorig jaar Ambassadeurs van de Vrijheid waren.