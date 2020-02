De Utrechtse Stefania Liberakakis, die voor Griekenland uitkomt op het Eurovisie Songfestival, volgt momenteel taallessen om in mei zo goed mogelijk voor de dag te komen. Dat vertelt ze vrijdag in een interview met het AD.

"Ik sprak hiervoor wel een beetje Grieks, maar mijn Nederlands is tien keer beter", zegt de Nederlands-Griekse zangeres. "Nu zit ik drie keer in de week op Griekse les en praat ik met mijn ouders in het Grieks. Ik vind het nu vanwege het songfestival heel belangrijk dat ik de taal goed spreek."

Liberakakis zou eigenlijk in mei eindexamen doen, maar stelt dat een jaar uit in verband met haar optreden. "De school steunt me heel erg", vertelt de zangeres. "Dus dat is heel fijn."

Over haar nummer Supergirl, een uptempo-popliedje met Griekse invloeden, mag Liberakakis nog niet te veel weggeven. "Ik zat laatst op de fiets en toen begon ik 't ineens te zingen. Toen dacht ik: Stef! Hou je mond!"

Eerder deze week werd bekend dat de 17-jarige Liberakakis is uitgekozen om Griekenland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Op donderdag 14 mei treedt ze op in de Rotterdamse Ahoy, tijdens de tweede halve finale. Als ze daar bij de eerste tien eindigt, staat ze net als de Nederlandse kandidaat Jeangu Macrooy in de finale op zaterdag 16 mei.

Liberakakis deed in 2014 mee aan The Voice Kids, zat twee jaar bij Kinderen voor Kinderen en vertegenwoordigde Nederland in 2016 op het Junior Eurovisie Songfestival. Met de groep Kisses eindigde ze toen op de achtste plek.