Boudewijn de Groot (75), die eerder liet weten na zijn komende tour met Vreemde Kostgangers (de gelegenheidsformatie die hij vormt met Henny Vrienten en George Kooymans) niet meer op het podium te willen staan, zegt dat hij steeds meer last heeft van zenuwen. Dit heeft mede tot dit besluit geleid, vertelt de zanger.

In De Wereld Draait Door vertelt De Groot dat hij nu hij ouder wordt, het optreden hem steeds meer moeite kost en ook veel last heeft van stress en zenuwen.

Vooral wanneer hij weer op tour gaat merkt hij dit, zegt de zanger. "Dan krijg ik last van slapeloze nachten en heb ik zenuwen, wat ik vroeger nooit had."

Ook televisieoptredens zitten er volgens De Groot niet meer in. Het optreden dat hij met Vrienden en Kooymans donderdag gaf in de talkshow van Matthijs van Nieuwkerk, was zijn laatste.

De Groot, bekend van nummers als Avond, gaat wel door met het schrijven van muziek. "Wat mij betreft schrijf ik een liedje en dan is het klaar."

De Vreemde Kostgangers gaan in het voorjaar voor de laatste keer op tournee en sluiten hun showreeks op 15 mei af in Carré.