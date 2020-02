5 Seconds of Summer brengt op 27 maart een nieuwe plaat uit. De Australische band maakt via Instagram bekend dat het album Calm heet.

Calm is het vierde album van 5 Seconds of Summer en de opvolger van het in 2018 verschenen Youngblood. Het viertal bracht vorig jaar de singles Easier en Teeth uit, die beide op het album staan. Tegelijkertijd met de aankondiging van het nieuwe album verscheen de nieuwe single No Shame.

5 Seconds of Summer scoorde in Nederland hits met de singles Youngblood en Who Do You Love?, een samenwerking met The Chainsmokers. In 2015 en 2016 traden ze op in de Amsterdamse Ziggo Dome.