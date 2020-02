Voormalig The Beach Boys-zanger Brian Wilson spoort fans aan om niet naar een optreden van zijn vroegere band te gaan. De band speelt woensdag op de Safari Club International Convention, een conventie voor trofeejagers. Wilson neemt hier publiekelijk afstand van.

"Deze organisatie ondersteunt de jacht op trofeeën, waar Al (Jardine, oud-gitarist red.) en ik nadrukkelijk tegen zijn", schrijft hij op Twitter. Om zijn woorden kracht bij te zetten, is de 77-jarige Wilson een petitie gestart, die inmiddels ruim 100.000 keer ondertekend is.

Wilsons voormalige bandgenoot Mike Love leidt de band nu en heeft laten weten vooralsnog niet van het optreden af te zien. "We kijken uit naar een avond vol geweldige muziek en ondersteunen zoals altijd de vrijheid van gedachte en meningsuiting, een fundamenteel principe van onze rechten als Amerikanen." De 78-jarige Love is de enige Beach Boy uit de oorspronkelijke formatie die nog in de band speelt.

Op de Safari Club International Convention is de zoon van president Donald Trump, Donald Trump jr., een van de sprekers. Hij staat bekend als fervent trofeejager. Op de conventie kunnen bezoekers de nieuwste wapens kopen en workshops volgen over hoe je een trofeekamer inricht. Ook zal er een veiling plaatsvinden, waar onder andere een verzorgde jachtreis van een week naar Alaska wordt aangeboden.

Wilson speelt samen met Jardine live nog steeds de nummers die zij zelf geschreven hebben. Love heeft het recht op de naam van de invloedrijke band. The Beach Boys braken in de jaren zestig internationaal door met surfrocknummers als Wouldn't it Be Nice en God Only Knows.