Dj Armin van Buuren is dit jaar de afsluitende act op Mysteryland, maakt de festivalorganisatie dinsdag bekend. Ook optredens van Carl Cox, Lil' Kleine, Sam Feldt en DJ Snake staan op het programma.

In 2017 sloot Van Buuren het festival voor het laatst af. In een interview zei de dj destijds dat Mysteryland "erg speciaal" voor hem was.

Naast Van Buuren zullen ook Timmy Trumpet, Vini Vici en DJ Snake op het hoofdpodium te zien zijn. Daarnaast is er een verrassingsoptreden van een nog onbekende artiest.

De programmering bestaat uit meer dan driehonderd artiesten, die op zeventien verschillende podia zullen optreden. Behalve voor hardstyle zijn er ook podia ingericht voor onder meer techno, hiphop, dance en trance. Volgens de organisatie is de line-up "een afspiegeling van de huidige wereldwijde elektronisch muziek".

Op de camping van het festival draaien onder anderen Monstercat, Freddy Moreira en Funky Town. Over vier weken wordt de volledige line-up bekendgemaakt.

De eerste editie van Mysteryland vond plaats in 1993. Het festival groeide uit van een groot housefeest tot een meerdaags festival met diverse genres binnen de elektronische muziek. Sinds 2003 wordt het festival gehouden op het voormalige Floriadeterrein in de gemeente Haarlemmermeer.

Mysteryland vindt dit jaar plaats op 28, 29 en 30 augustus.