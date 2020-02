De Britse zanger Tom Jones staat op 23 juni in de Ziggo Dome in Amsterdam. Jones geeft het concert ter ere van zijn tachtigste verjaardag. Vrijdag om 11.00 uur start de kaartverkoop, zo meldt concertorganisator Mojo.

De Britse zanger geeft al vijf decennia optredens over de hele wereld. De zanger heeft zijn tour A Celebration genoemd vanwege zijn verjaardag op 7 juni.

Jones startte zijn muzikale carrière al vroeg. Als zeventienjarige trad hij op in nachtclubs en sleepte hier vervolgens een contract uit bij Decca Records in Londen.

Grote bekendheid verwierf hij door hits als It's Not Unusual, Kiss en If I Only Knew. Zijn album Reload uit 1999 werd meer dan vier miljoen keer verkocht. Ook zijn daarna verschenen albums in 2004 en 2008 deden het goed bij het grote publiek.

Kaarten zijn vanaf vrijdag 7 februari om 11.00 beschikbaar via de website van Ticketmaster.