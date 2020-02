Maggie Baird, de moeder van Billie Eilish, maakte zich zorgen over de songtekst van het lied listen before i go, die haar dochter samen met broer Finneas schreef. In een interview met Vogue vertelt ze dat dit lied haar - in tegenstelling tot het meeste werk van Eilish - zorgen baarde.

Baird legt uit dat ze het duistere karakter van de songteksten meestal niet ervaart als een uiting van de gevoelens van haar dochter. Toch maakte ze zich bij listen before i go wel zorgen, omdat het lied lijkt te gaan over iemand met suïcidale gedachten die afscheid neemt van de wereld.

"Ik moest zeker weten dat dit een kwestie van creatief schrijven was", legt de moeder van Eilish uit. Ze zegt dat het gedrag van haar dochter haar vaker zorgde baarde dan de liedjes die ze schrijft. "Ik schrok ervan toen ze zinnen als 'waarom leef ik?' op de muur van haar slaapkamer schreef."

Eilish zelf benadrukt dat ze vaker uit het perspectief van personages schrijft en dat ze de dood nooit verheerlijkt. Haar moeder realiseert zich wel dat er fans zijn die zich herkennen in de teksten van Eilish. "Tijdens meet-and-greets hoor ik van andere moeders dat de muziek van mijn dochter hun dochter de kracht heeft gegeven om door te gaan."

Zo stuurde een Finse fan een brief waarin ze schreef dat ze tickets voor een concert van Eilish had gekocht, maar dat ze niet zeker wist of ze het concert zou halen. Baird zocht via sociale media contact met de fan en zorgde ervoor dat ze hulp kreeg. "Voor deze meisjes is Billie hun redding. Het is erg intens."

Eilish won onlangs vijf prijzen tijdens de uitreiking van de Grammy's. Ze kreeg onder meer de prijs voor het beste album: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, waar listen before i go ook onderdeel van is.

Wil je praten over zelfdoding, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.