Met alleen al in de Verenigde Staten zo'n honderd miljoen kijkers, maken zangeressen Jennifer Lopez en Shakira zich op voor een van de hoogtepunten uit hun carrière. De zangeressen krijgen zondagnacht het podium tijdens de rust van de Super Bowl, in navolging van artiesten als Michael Jackson, Madonna en Paul McCartney. Tijd voor een blik op de carrières van deze twee vrouwen.

De New Yorkse Lopez (50) en Colombiaanse Shakira Ripoll (43) timmeren vanaf jonge leeftijd al aan de weg in de entertainment-industrie. Lopez als achtergronddanseres en actrice (onder meer een Golden Globe-nominatie voor Selena), Ripoll vanaf haar achtste jaar als muzikant, met een eerste album in 1991.

De echte wereldroem komt voor beide artiesten rond de millenniumwisseling. Lopez beheerst in 1999 de muzieklijsten met If You Had My Love, Shakira is niet meer weg te denken na Whenever, Wherever in de eerste maanden van 2002.

197 Shakira - Whenever, Wherever

Doorbraak-albums

On the 6 is het album waarmee Lopez zichzelf als zangeres op de kaart zet. Niet alleen If You Had My Love wordt een grote hit, maar ook nummers als Let's Get Loud en Waiting for Tonight. Die laatste blijkt vooral populair als themanummer in aanloop naar de millenniumwisseling.

Lopez blijft intussen ook op het witte doek verschijnen, zoals in de sf-thriller The Cell en romcom The Wedding Planner. Ze heeft inmiddels de bijnaam J.Lo gekregen en vernoemt daar ook haar nieuwe album naar. Zo worden in 2001 onder meer Love Don't Cost a Thing en Ain't it Funny populaire platen.

Ripoll brengt rond diezelfde tijd haar eerste Engelstalige album uit: Laundry Service. In Latijns-Amerika en de Verenigde Staten is ze al bekend dankzij vier eerdere albums, maar nu gaat haar succes voor het eerst de oceaan over. Met een totaal van twintig miljoen verkochte exemplaren heeft Shakira het grootste albumsucces van 2002 in handen.

Whenever, Wherever staat in Nederland negen weken achter elkaar op de hoogste plek in de Top 40. Niet veel later behaalt Underneath Your Clothes die topnotering. Ook Objection (Tango) en The One doen het goed. Een wereldtournee volgt, waarbij Shakira de Rotterdamse Ahoy in 2003 uitverkoopt.

329 Jennifer Lopez - If you had my love

Carrière en liefdeslevens

Lopez verbreekt intussen haar relatie met Sean Combs, beter bekend als P. Diddy, en ontmoet Ben Affleck op de set van de romantische comedy Gigli. De twee verloven zich en Lopez draagt haar nieuwe album This is Me... Then op aan de acteur. Jenny From the Block wordt een van de grootste hits.

Het geluk voor Affleck en Lopez is echter van korte duur. Ze blazen hun huwelijk af en Lopez trouwt niet veel later met zanger Marc Anthony, die eerder al te horen was in een duet op On the 6. Op haar vierde album Rebirth zingt Lopez - in tegenstelling tot voorheen - nauwelijks over haar nieuwe liefde. De eerste single Get Right wordt een hit. Ook gaat ze weer acteren. Monster in Law en An Unfinished Life worden bescheiden bioscoopsuccessen.

In 2005 komt Ripoll met haar zesde studioalbum, de opvolger van Laundry Service. Op het Spaanstalige Fijación Oral, Vol. 1 is onder meer La Tortura te vinden, de enige grote hit van het album. Het Engelstalige vervolg heet Oral Fixation, Vol. 2 en heeft Don't Bother als populairste plaat. Ook Illegal, waarvoor ze samenwerkt met gitarist Carlos Santana, doet het goed in de hitlijsten.

In 2007 worden Pure Intuition en vooral Beautiful Liar (een samenwerking met Beyoncé) populaire platen. Het titelnummer van het album She Wolf eindigt in Nederland iets minder hoog. En dan komt er voor Shakira een grote omslag, zowel professioneel als persoonlijk.

210 Shakira - Waka Waka

Ieder een themalied voor WK

Als zangeres van het themalied voor het WK voetbal in 2010, maakt ze een muziekvideo die nog steeds bij de best bekeken YouTube-filmpjes aller tijden hoort. Verschillende beroemde voetballers werken mee aan de video van Waka Waka, onder wie de Spaanse verdediger Gerard Piqué. Hij wordt wereldkampioen met zijn team, Shakira zingt haar hit direct daarna tijdens de slotceremonie.

Kort na het sportevenement maakt Ripoll bekend een punt achter haar jarenlange relatie met advocaat Antonio de la Rúa te zetten, om een paar maanden later te verkondigen dat zij en Piqué een koppel zijn. De twee hebben inmiddels samen twee kinderen. Lopez krijgt in 2008 een tweeling met Anthony, maar maakt in 2011 een eind aan haar huwelijk van zeven jaar.

Eerste keer samen op podium

Na 2012 komen er voor beide zangeressen hits in de vorm van samenwerkingen. Zo is Shakira naast Rihanna te horen in Can't Remember to Forget You en maakt ze samen met Pitbull Get it Started. Ook J.Lo werkt met hem samen, in Dance Again (2012)en We Are One (2014). Laatstgenoemde wordt het themalied van het WK in Brazilië. Lopez is bij dat wereldtoernooi te zien tijdens de openingsceremonie, terwijl Shakira met La La La tijdens de slotceremonie verschijnt.

Voor Shakira kwam er in 2016 nog een hit met Chantaje, afkomstig van het album El Dorado. Lopez boekte intussen succes met haar rol in Hustlers, waar ze in 2019 een Golden Globe-nominatie voor kreeg. Daarnaast werd bekend dat de actrice en zangeres zich heeft verloofd met honkballer Alex Rodriguez.

En dan nu dus de Super Bowl. Beide artiesten hebben al ervaring met optredens tijdens grote sportevenementen, maar stonden nog niet eerder samen op een podium. Over de invulling van hun show wordt momenteel druk gespeculeerd. Hoe het optreden er precies uit zal zien, zal duidelijk worden in de nacht van zondag op maandag. Het sportevenement is in Nederland vanaf 00.25 uur live te volgen via FOX Sports en BBC One.