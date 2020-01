Jim Bakkum heeft de coverfoto geschoten van Onverstaanbaar, het debuutalbum van Maan de Steenwinkel. De acteur en zanger, die eerder meedeed aan het tv-programma Het Perfecte Plaatje, liet vrijdag op Instagram weten erg blij te zijn met het resultaat.

Bakkum zei op Instagram dat fotografie een grote passie van hem is. "Maar vandaag is een bijzondere dag, want Maan brengt vandaag haar allereerste album uit. En ik heb haar hoes geschoten."

De Steenwinkel wilde een "rauw en echt sfeertje" in de foto's terugzien. "En daar was ik blij mee. Want dit meisje heeft werkelijk nul opsmuk nodig. We hebben dit volledig samen gedaan en ik heb zoveel bewondering voor hoe zij op haar jonge leeftijd al zo goed weet wat ze wil en niet wil."

Maan brengt vrijdag haar volledig Nederlandstalige album Onverstaanbaar uit. Op het titellied zingt ze over haar leven voor de camera en de vijandige berichten die ze online krijgt.

Ook maakte ze samen met haar inmiddels ex-vriend Tony Junior het liedje 7 Maanden, over de prille fase in een relatie. Het lied heeft ondanks de breuk toch een plekje op het album gekregen.