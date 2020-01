Muziekstreamingdienst Spotify brengt iedere vrijdag een lijst met de recentste releases uit. NU.nl zet de opvallendste platen op een rij.

Maan - 7 Maanden

Maan brengt vrijdag haar volledig Nederlandstalige album Onverstaanbaar uit. Op het titellied zingt ze over haar leven voor de camera en de vijandige berichten die ze online krijgt. Ook maakte ze samen met haar inmiddels ex-vriend Tony Junior het liedje 7 Maanden, over de prille fase in een relatie. Het lied heeft ondanks de breuk toch een plekje op het album gekregen.

Beluister het nummer hier

Dua Lipa - Physical

Dua Lipa keerde onlangs terug met de op disco geïnspireerde hit Don't Start Now. Op Physical, de tweede single van de plaat Future Nostalgia, duikt ze in de synthpop van de jaren tachtig. Het volledige album verschijnt op 3 april en telt elf liedjes. De Britse zangeres, bekend van hits als One Kiss en New Rules, maakte eerder bekend dat ze op 7 mei met de Future Nostalgia Tour naar de Ziggo Dome komt.

Beluister het nummer hier

Dotan - Bleeding

Dotan keerde vorig jaar na een jaar afwezigheid terug met de single Numb, waarmee hij de Top 40 wist te halen. De tweede single Letting Go over zijn coming-out volgde niet veel later. En nu, vlak voor zijn clubtournee begint, brengt hij de derde single Bleeding uit.

Beluister het nummer hier

Taylor Swift - Only the Young

Tegelijkertijd met de release van de Netflix-documentaire Miss Americana brengt Taylor Swift het nummer Only the Young uit. Het nummer was oorspronkelijk bedoeld voor haar album Lover uit 2019, maar werd volgens de zangeres bewaard voor "het juiste moment". Ze zou de plaat hebben geschreven naar aanleiding van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in 2018.

Beluister het nummer hier

Demi Lovato - Anyone

De Amerikaanse Demi Lovato kampte eerder met drugsproblemen, maar maakt nu een comeback met het gevoelige Anyone. Enkele weken voordat ze vanwege een overdosis in het ziekenhuis belandde, heeft ze het nummer opgenomen. Afgelopen zondag liet de zangeres het lied al horen tijdens de uitreiking van de Grammy's, terwijl de tranen over haar wangen stroomden. De Nederlandse Eyelar Mirzazadeh heeft eraan meegewerkt.

Beluister het nummer hier

Justin Bieber en Kehlani - Get Me

Justin Bieber pakt groots uit met zijn terugkeer als popster. Nadat hij begin dit jaar de nieuwe single Yummy had uitgebracht, kondigde hij aan dat zijn album Changes op Valentijnsdag zal verschijnen. Ook gingen de eerste vier afleveringen van Seasons, de documentaire over zijn leven, in première op YouTube. Daarnaast kwam de nieuwe single Get Me, een duet met r&b-zangeres Kehlani, uit.

Beluister het nummer hier