Jennifer Lopez en Shakira gaan in hun show tijdens de Super Bowl een ode brengen aan de onlangs omgekomen basketballegende Kobe Bryant, vertellen de zangeressen vrijdag op een persconferentie in aanloop naar het populaire sportevenement.

"We zullen zondag Kobe allemaal herdenken", begint Shakira Ripoll, zoals de zangeres volledig heet. "We vieren het leven en we vieren de diversiteit van dit land. Ik weet zeker dat hij heel erg trots zou zijn op de boodschap die we op het podium willen overbrengen."

Lopez vertelt hoe haar verloofde, honkballer Alex Rodriguez, haar liet weten dat Bryant was omgekomen bij een helikopterongeluk. "Hij was er kapot van. Hij kende Kobe heel goed, ze werden rond dezelfde tijd bekende sporters. Kobe en Vanessa (zijn weduwe, red.) kwamen samen naar mijn laatste show in Las Vegas, een prachtige avond."

"Ik denk aan Vanessa als moeder", zegt Lopez. "Als iemand die haar beste vriend, partner en kind verliest. Dat moet voor haar zo afschuwelijk zijn. Ik bid dat God haar helpt, omdat ze nog drie kinderen heeft om voor te zorgen. Ik wou dat de nachtmerrie voorbij was, maar dit is hoe het leven soms gaat."

"Ik hoop dat we dit moment kunnen onthouden, om iedereen samen te brengen", gaat Lopez verder. "We moeten liefde en vriendelijkheid verspreiden en elkaar niet steeds zo naar het leven staan. Dat wordt ook een deel van onze boodschap."

De Super Bowl is de finale van de National Football League (NFL) in de Verenigde Staten, die dit jaar op 2 februari plaatsvindt. Tijdens de rust is er steevast een groot muziekoptreden. In voorgaande jaren stonden onder anderen Maroon 5, Justin Timberlake en Beyoncé op het podium.