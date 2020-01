De overgebleven leden van The Cranberries vinden dat een cover van hun hit Zombie te snel volgde op de dood van frontvrouw Dolores O'Riordan, vertellen ze donderdag tegen ABC News Radio.

De versie van de band Bad Wolves werd op 19 januari 2018 uitgebracht, vier dagen na het onverwachte overlijden van O'Riordan. "Te vroeg", aldus Cranberries-gitarist Noel Hogan over de verschijningsdatum.

Hij krijgt bijval van drummer Fergal Lawler, die de verschijningsdatum van het nummer "een beetje ongevoelig" vindt overkomen en de cover bovendien muzikaal niet kan waarderen. "Het is niet echt mijn ding."

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat O'Riordan ook te horen zou zijn op de cover van het nummer uit 1994. Bij het uitbrengen liet Bad Wolves weten dat ze de opbrengsten zouden doneren aan O'Riordans familie. Het nummer bereikte de eerste plaats in de Billboard-lijst van mainstreamrocknummers.

In april 2019 brachten The Cranberries het album In The End uit, met daarop de laatste stemopnamen van O'Riordan. Het album ontving een Grammy-nominatie in de categorie beste rockalbum.

O'Riordan overleed op 15 januari 2018 op 46-jarige leeftijd in een bad in een Londense hotelkamer, door verdrinking als gevolg van een alcoholvergiftiging.