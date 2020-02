De Marokkaans-Nederlandse Inez besloot in 2019 een nummer in de studio op te nemen. Totaal uit het niets werd het nummer miljoenen keren gestreamd in binnen- en buitenland. Toen haar nummer ook nog eens door twee deelnemers aan The voice of Holland werd gezongen, bleven de aanvragen binnenstromen, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

Ines Atili had toen ze haar eerste nummer uitbracht niet gedacht dat zoveel mensen ernaar zouden luisteren. Menak Wla Meni is inmiddels meer dan zes miljoen keer gestreamd op Spotify en ook haar in 2020 uitgebrachte nummer My Love is in iets minder dan twee maanden zo'n 4,9 miljoen keer beluisterd.

Atili treedt momenteel vooral op bij Marokkaanse bruiloften en evenementen. Ook wordt ze vaak geboekt op privéfeestjes in Dubai. "Uiteindelijk is de droom natuurlijk wel om veel op te treden op grote podia", vertelt de artieste. "Echter heb ik nu nog niet bepaald dansnummers gemaakt die in clubs worden gedraaid. Zeg nooit nooit, maar voor nu vind ik het prima zo."

Inez wist dat ze kon zingen toen ze een rol in de eindmusical had in groep 8. "Ik begon te zingen en mijn lerares kwam naar me toe om te zeggen dat ik zo'n mooie stem had." Toen ze wat jaren later voorproefjes van het nummer Menak Wla Meni op haar Instagram-pagina deelde, zag ze hoe enthousiast iedereen werd van haar zangkunsten." Uiteindelijk nam ze Menak Wla Meni op in de studio en bracht ze het nummer uit.

162 Inez - Menak Wla Meni 'Mashup'

Een brug tussen Marokko en Nederland

In de zevende aflevering van The voice of Holland werd Menak Wla Meni van Atili vertolkt door twee kandidaten uit team Ali B. De Marokkaanse Ayoub en de Nederlandse Kes stonden in een battle tegenover elkaar en zongen Menak Wla Meni in het Arabisch en in het Nederlands. Het optreden werd door velen geprezen en de video was op YouTube een aantal dagen de meest bekeken video in Nederland.

Coach Ali B wilde naar eigen zeggen een brug slaan tussen Marokko en Nederland en vond het nummer van Inez hier zeer geschikt voor, zo zei hij in De Wereld Draait Door. Dat is ook precies wat Inez met haar muziek wil bereiken. "Ik vind het geweldig dat ik Hollanders Arabisch hoor zingen en andersom", legt de zangeres uit.

"Ik was laatst in Marokko waar Menak Wla Meni in veel strandtenten wordt gedraaid. Toen ik Marokkanen Nederlands hoorde zingen vond ik dat helemaal geweldig."

Muziek uitgebracht 'op eigen kracht'

De twee covers die Inez tot op heden heeft uitgebracht heeft ze met eigen investeringen mogelijk gemaakt. Ze heeft geen contract bij een platenlabel en dat vindt ze voor nu goed. Doordat haar moeder zelf als tekstschrijver in de muziekwereld werkzaam is geweest, wist ze er van tevoren al het een en ander van.

"Mijn moeder zei vroeger eigenlijk niet vaak nee, maar toen ik vroeger meer over de muziekwereld wilde weten, deed ze dit wel. Er zijn heel veel onbetrouwbare mensen in die wereld en ik wil mijn eigen keuzes maken."

Het is echter allerminst uitgesloten dat Atili alsnog met een platenlabel in zee gaat. "Ik ben door heel veel grote labels benaderd en ben nu met enkele partijen in gesprek." Om welke bedrijven dit gaat, wil Atili nog niet zeggen.

De zangeres heeft inmiddels al meerdere nummers afgemaakt. "Ik heb momenteel drie nummers klaarliggen. Eentje daarvan is helemaal klaar om uitgebracht te worden. Dit is mijn eerste volledig zelfgeschreven nummer en is in het Nederlands", aldus de zangeres.