Dua Lipa komt in april met een nieuw album. De zangeres kondigt donderdag op Instagram aan dat haar tweede plaat Future Nostalgia op 3 april verkrijgbaar is.

De 24-jarige Britse zangeres keerde eind vorig jaar terug met de single Don't Start Now. Enkele weken later bracht ze het titellied van het album Future Nostalgia uit.

De nieuwe plaat van Lipa telt elf nummers. De zangeres kondigde onlangs al aan op wereldtournee te gaan. Een concert op 7 mei in de Amsterdamse Ziggo Dome is onderdeel van de Future Nostalgia Tour.

Lipa brak in 2016 door met de hit Be The One. Later volgden nog wereldwijde successen als New Rules, IDGAF en One Kiss met Calvin Harris. Op 31 januari verschijnt haar nieuwe single Physical.