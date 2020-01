André Rieu staat momenteel op nummer één in de iTunes-hitlijst en de Amazon-hitlijst van het Verenigd Koninkrijk. Zijn Ode to Joy wordt door 'Remainers' massaal aangeschaft en gestreamd om te protesteren tegen de Brexit die vrijdag van kracht wordt.

De liveversie van Ode to Joy (Final Movement from Symphony No.9, Op.125) van Rieu en zijn Johann Strauss Orchestra is favoriet onder Britten die graag binnen de Europese Unie willen blijven, omdat het nummer gebaseerd is op Beethovens Ode an die Feude, de koorfinale van zijn Negende Symfonie. Sinds 1985 is dit muziekwerk met de strofe "Alle Menschen werden Brüder" officieel het Europese volkslied.

De tegenstanders van de Brexit zijn een actie begonnen om Rieus versie op nummer één in de officiële hitlijst te krijgen. Die wordt elke vrijdag samengesteld op basis van streams, downloads en fysieke verkoop. Donderdag stond de plaat al op de hoogste plaats in de iTunes-lijst en de hitlijst van Amazon.

De strijd is overigens nog niet gestreden, want fervente 'Brexiteers' zijn een tegenactie begonnen om het nummer 17 Million Fuck-Offs van stemacteur Dominic Frisby op de hoogste plek van de hitlijst te bezorgen. Donderdagochtend stond deze plaat - met de zin "And when the time came to speak, the British said fuck off" - nog op nummer drie bij iTunes en op nummer twee bij Amazon.