Pianiste en componiste Iris Hond is van 14 tot en met 20 juni zeven avonden achter elkaar te zien in het Concertgebouw in Amsterdam. In een concertreeks eert ze de componist Ludovico Einaudi. Het is de eerste keer dat een artiest zo veel opeenvolgende concerten geeft in Het Concertgebouw.

Afgelopen jaar stond Hond ook al eens in Het Concertgebouw. "Toen was de eerste show zo snel uitverkocht, waarna er werd besloten om er nog een extra show te geven", aldus Hond in gesprek met NU.nl.

De concerten vinden plaats in de kleine zaal van Het Concertgebouw, een bewuste keuze van de pianiste. "Een grote zaal uitverkopen is natuurlijk geweldig, maar ik vind de kleine zaal zo veel leuker. Het is veel intiemer."

De muziek van Einaudi is onder meer bekend van de Franse film Intouchables. De concertreeks van Hond is een eerbetoon aan hem. "Ik ken hem persoonlijk en we hebben wederzijdse bewondering voor elkaar. Hij inspireert mij door de directheid en puurheid van zijn muziek."

De aankondiging van de concertreeks is voor de pianiste een mooi begin van 2020. "Vorig jaar ging het heel erg over persoonlijke ontwikkeling en mijn eigen verhaal. 2020 staat echt in het teken van andermans verhalen."