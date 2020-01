Zangeres Emma Heesters is te horen op de nieuwe single van dj-trio Kris Kross Amsterdam. Dat meldt Kris Kross Amsterdam woensdag op Instagram.

Het nieuwe nummer met de titel Loop Niet Weg, komt uit op 7 februari. Op de single is ook zanger Tino Martin te horen, die eerder al bekendmaakte dat hij in de studio aan het werk was met de dj's.

Yuki Kempees, Jordy Huisman en Sander Huisman maakten de afgelopen jaren verschillende hits, zoals Hij Is Van Mij met zangeressen Tabitha en Maan. Ook werkte het trio samen met zanger Nielson.

Heesters was in 2019 éeen van de deelnemers aan het programma Beste Zangers. Het nummer Pa Olvidarte dat ze samen met zanger Rolf Sanchez zong, staat al wekenlang in de Nederlandse Top 40.