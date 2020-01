De Italiaanse platenmaatschappij van Mika was teleurgesteld vanwege de videoclip bij het lied Sanremo, die een homoseksuele verhaallijn bevat. In gesprek met NU.nl vertelt de zanger dat ze niet blij waren met de keuze van de artiest om een verhaal te laten zien over een man die in de kast zit en een vrouw en kinderen heeft.

"In Italië waren ze erg teleurgesteld in de video. Het is een commercieel liedje dat het potentieel goed had kunnen doen, maar door de videoclip is het minder goed aan de man te brengen bij Italianen", aldus de zanger die hits scoorde met liedjes als Grace Kelly en Relax, Take It Easy.

Toch heeft hij er geen seconde aan gedacht om de video aan te passen. "Het is jammer, maar ik sta achter mijn beslissing." Mika kon wel op steun van de Britse afdeling van platenmaatschappij Virgin rekenen. "De video werd grotendeels door hen betaald en zij waren juist erg gepassioneerd over het verhaal."

De artiest, die vorig jaar zijn meest recente album My Name Is Michael Holbrook uitbracht, stelt dat er veel vooruitgang wordt geboekt op gebied van mensenrechten, maar dat we er nog niet zijn. "We moeten niet vergeten dat veel mensen in niet zo'n tolerante of welvarende omgeving wonen. Op het platteland van Italië is het niet makkelijk om op te groeien als een dertienjarige homoseksuele jongen. Tolerantie is niet gegarandeerd", legt hij uit.

Het is overigens niet de eerste keer dat Mika in conflict is met een platenmaatschappij over een van zijn videoclips. "De video voor We Are Golden (een single uit 2009, red.) kwam destijds niet in afspeellijsten terecht, omdat men het te vreemd vond, gezien ik in mijn ondergoed danste. De bazen van Universal in Engeland schreeuwden tegen me. Sanremo werd nu door een Engelse platenmaatschappij betaald, dus in die zin is er wel vooruitgang geboekt", aldus de zanger.

Mika treedt op 10, 12 en 13 februari op in TivoliVredenburg in Utrecht.