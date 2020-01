De Dolly Dots geven een nieuwe reeks concerten. Patty Zomer, Angela Groothuizen, Esther Oosterbeek, Anita Heilker en Angéla Kramers zullen in het najaar voor het eerst sinds de gastoptredens met De Toppers in 2016 weer op het podium staan.

De groep maakt woensdag tijdens een persconferentie bekend dat ze vanaf september en ook in 2021 in de Nederlandse theaters te zien zijn.

In een bericht op hun website laten de Dolly Dots weten dat zij regelmatig de vraag kregen of zij weer eens gingen optreden. De groep deed, nadat zij in 1988 uit elkaar gingen, nog wat losse shows en ging in 2008 op de Goodbye for Now-tour. Ria Brieffies was ook een van de oorspronkelijke leden van de Dolly Dots. Zij overleed op 29 juli 2009 op 52-jarige leeftijd aan longkanker.

"Daarmee was het klaar, vonden we. Een voor allen, allen voor een. Maar in 2016 traden we toch weer eens kort op bij de Toppers in de Arena en dat bleek hartverwarmend leuk."

Naast de hits zullen de leden tijdens de tour, die de naam Sisters on tour met zich meekrijgt, ook het verhaal achter hun succes vertellen. "Waar we ook terecht kwamen en wat we ook deden; het was altijd een krankzinnig circus waarin we terechtkwamen. We waren als groep een bezienswaardigheid en samen groeiden we op in een glazen kooi. We waren op onszelf aangewezen. Gelukkig hadden we elkaar en we maakten er altijd wat van."

Nada van Nie maakt documentaire over Dolly Dots

Documentairemaker Nada van Nie, die samen met Zomer te zien was in De Modepolitie, zal de Dolly Dots volgen voor een documentaire. Ze is op dit moment nog bezig met een documentaire over Marc de Hond, maar gaat de Dolly Dots vanaf de tourneestart in het najaar volgen.



Van Nie maakte eerder een documentaire over zangeres Glennis Grace in eigen beheer. Ook het volgen van de Dolly Dots zal ze onafhankelijk doen, zegt ze tegen NU.nl. "Er hebben al mensen interesse getoond, maar ik kan nog geen namen noemen."

Groep staat vanaf september in theaters

De Dolly Dots vieren dit jaar hun veertigste jubileum. De terugkeer is bijzonder te noemen, omdat na het overlijden van groepslid Ria Brieffies eigenlijk niemand meer op een reünie rekende.

De Dolly Dots, die in 1978 werden geformeerd en tien jaar later uit elkaar ging na teruglopend succes, waren ook buiten de Nederlandse landsgrenzen populair. In Japan behaalde de formatie bijvoorbeeld een platina status met nummer Radio.

De groep geeft op 30 september hun eerste show in Zaandam en sluiten op 5 februari af in Carré in Amsterdam.