De Dolly Dots geven een nieuwe reeks concerten. Patty Zomer, Angela Groothuizen, Esther Oosterbeek, Anita Heilker en Angéla Kramers zullen voor het eerst sinds de gastoptredens met De Toppers in 2016 weer te zien zijn.

Dat maakt de groep woensdag tijdens een persconferentie bekend.

De Dolly Dots vieren dit jaar hun veertigste jubileum. De terugkeer is bijzonder te noemen, omdat na het overlijden van groepslid Ria Brieffies eigenlijk niemand meer op een reünie rekende.

De Dolly Dots, die in 1978 werden geformeerd en tien jaar later uit elkaar ging na teruglopend succes, waren ook buiten de Nederlandse landsgrenzen populair. In Japan behaalde de formatie bijvoorbeeld een platina status met nummer Radio.

Naast losse optredens, waarvan de laatste in 2016 was, traden de vrouwen in 2008 opnieuw op met de Goodbye for Now-tour. Ria Brieffies was ook een van de oorspronkelijke leden van de Dolly Dots. Zij overleed op 29 juli 2009 op 52-jarige leeftijd aan longkanker.